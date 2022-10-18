Игорь Стрелков заявил, что находится на фронте

По словам Стрелкова, на фронт он прибыл 14 октября. Ранее в сети появилась его фотография в военной форме.

Ранее в конце сентября Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что меньше всего мобилизационная явка отмечается в мегаполисах, а в некоторых регионах она в первые дни составила больше 80%.

