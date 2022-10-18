Игорь Стрелков заявил, что находится на фронте

Бывший сотрудник ФСБ России, экс-глава Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков подтвердил, что находится на фронте в составе российской армии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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По словам Стрелкова, на фронт он прибыл 14 октября. Ранее в сети появилась его фотография в военной форме.

Ранее в конце сентября Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что меньше всего мобилизационная явка отмечается в мегаполисах, а в некоторых регионах она в первые дни составила больше 80%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
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