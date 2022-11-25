Игорь Демешко официально вступил в должность главы Лобни
Церемония вступления в должность главы городского округа Лобня Игоря Демешко состоялась в доме культуры «Чайка». Глава выступил перед депутатами и гражданами города, уточнив, что своей основной задачей он видит раскрытие потенциала города, выведение его в лидеры социально-экономического развития.
По его словам, Лобня имеет все возможности развиваться и двигаться вперед, делая жизнь жителей комфортной и безопасной.
Игорь Демешко отметил важность реализации масштабных федеральных и региональных проектов — в том числе, строительство Северного обхода, реконструкция Лобненского шоссе, возведение новых современных объектов социальной инфраструктуры.
В августе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил Игоря Демешко временно исполняющим полномочия Главы муниципалитета. Кандидатуру Демешко на роль главы города депутаты утвердили по итогам конкурса 28 октября 2022 года.
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