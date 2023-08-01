Йемен поблагодарил Россию за бесплатное зерно
1 августа 202317:47
Посол Йемена выразил благодарность России за бесплатное зерно, сообщает РИА Новости.
Услышали даже ночью. Глава католической церкви манипулирует зерновой сделкой ради украинских прихожан
При этом у арабской страны по-прежнему возникают трудности с его экспортировкой, добавил посол.
"Решение российского правительства о бесплатной поставке пшеницы бедным странам, включая Йемен, является действительным, но существуют трудности в реализации некоторых соглашений об экспорте зерна", - цитирует Салема аль-Вахейши агентство.
Он отметил, что на фоне глобального продовольственного кризиса решение России безвозмездно помочь нуждающимся странам особенно актуально.
Ранее американский журналист Сэймур Херш заявил, что в рамках зерновой сделки Украина перевозила наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru