Хуснуллин заявил о необходимости повышения суммы кредита по льготной ипотеке

По словам Хуснуллина, в регионах в городах с миллионным населением сегодня есть кредиты в 4 млн и 5 млн, в то время как по утвержденной программе льготы предусмотрены для стоимости не более 3 млн рублей.

Вице-премьер отметил, что правительство изучает варианты и ведет расчеты по бюджету. Также Хуснуллин добавил, что стоимость жилья за год возросла на 5-6%, подчеркнув выгодность ипотекаисо ставкой под 6,5% с учетом инфляции.

Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% годовых в РФ утвердили в апреле. В документе, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отмечается, что срок действия льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года. При этом ставка сохранится на весь период выплат по кредиту.







