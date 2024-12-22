Хуситы заявили, что это они сбили американский F-18 над Красным морем
Боевой самолет США над Красным морем сбили хуситы. С таким заявлением выступил представитель этой группировки Яхья Сария в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, вооруженные силы хуситов запустили по американскому авианосцу восемь крылатых ракет и 17 беспилотников. Снаряды попали в истребитель F/A-18.
Никаких доказательств при этом Сария не привел.
Центральное командование США ранее сообщило, что истребитель F/A-18 по ошибке сбили над Красным морем американские военные. В самолет попала ракета с эсминца «Геттисберг». Пилоты успели катапультироваться, они выжили.
Associated Press отмечало, что речь идет о самом серьезном инциденте с момента начала военной операции «Страж процветания». Ее США и несколько других стран объявили в декабре 2023 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru