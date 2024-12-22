Хуситы заявили, что это они сбили американский F-18 над Красным морем

Никаких доказательств при этом Сария не привел.



Центральное командование США ранее сообщило, что истребитель F/A-18 по ошибке сбили над Красным морем американские военные. В самолет попала ракета с эсминца «Геттисберг». Пилоты успели катапультироваться, они выжили.



Associated Press отмечало, что речь идет о самом серьезном инциденте с момента начала военной операции «Страж процветания». Ее США и несколько других стран объявили в декабре 2023 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

