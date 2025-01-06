Хуситы атаковали американский авианосец ракетами и дронами

Группировка хуситов нанесла ракетный удар по авианосцу USS Harry S. Truman. Об этом в официальном Telegram-канале движения сообщил представитель радикалов Яхья Сариа.

По его словам, хуситы запустили по авианосцу две крылатые ракеты. Также американский военный корабль атаковали четыре беспилотника йеменских радикалов.

СМИ: Хуситы атаковали авианосец США

Сариа утверждает, что на момент атаки авианосец находится в северной части Красного моря. Военные США, по словам представителя хуситов, готовились начать крупную воздушную атаку по объектам группировки, ракетные удары ее сорвали.


Кроме того, добавил Сариа, хуситы одновременно провели и еще одну операцию против Израиля. Йеменские радикалы запустили несколько беспилотников по Ашкелону и Яффе. Израильская сторона пока такие данные не комментировала.

Хуситы уже не в первый раз заявляют об атаке на американский авианосец. 31 декабря Сариа рассказывал об аналогичной операции — он утверждал, что йеменские повстанцы запустили по авианосцу крылатые ракеты и дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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