Хуситы атаковали американский авианосец ракетами и дронами

Сариа утверждает, что на момент атаки авианосец находится в северной части Красного моря. Военные США, по словам представителя хуситов, готовились начать крупную воздушную атаку по объектам группировки, ракетные удары ее сорвали.





Кроме того, добавил Сариа, хуситы одновременно провели и еще одну операцию против Израиля. Йеменские радикалы запустили несколько беспилотников по Ашкелону и Яффе. Израильская сторона пока такие данные не комментировала.



Хуситы уже не в первый раз заявляют об атаке на американский авианосец. 31 декабря Сариа рассказывал об аналогичной операции — он утверждал, что йеменские повстанцы запустили по авианосцу крылатые ракеты и дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

