Хуситы атаковали американский авианосец ракетами и дронами
Группировка хуситов нанесла ракетный удар по авианосцу USS Harry S. Truman. Об этом в официальном Telegram-канале движения сообщил представитель радикалов Яхья Сариа.
По его словам, хуситы запустили по авианосцу две крылатые ракеты. Также американский военный корабль атаковали четыре беспилотника йеменских радикалов.
Сариа утверждает, что на момент атаки авианосец находится в северной части Красного моря. Военные США, по словам представителя хуситов, готовились начать крупную воздушную атаку по объектам группировки, ракетные удары ее сорвали.
Кроме того, добавил Сариа, хуситы одновременно провели и еще одну операцию против Израиля. Йеменские радикалы запустили несколько беспилотников по Ашкелону и Яффе. Израильская сторона пока такие данные не комментировала.
Хуситы уже не в первый раз заявляют об атаке на американский авианосец. 31 декабря Сариа рассказывал об аналогичной операции — он утверждал, что йеменские повстанцы запустили по авианосцу крылатые ракеты и дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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