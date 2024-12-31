СМИ: Хуситы атаковали авианосец США

По его словам, представители движения для атаки использовали несколько крылатых ракет и БПЛА. В ходе наступления йеменские военные действовали совместно с представителями морских сил. Сариа добавил, что хуситы совершили эту операцию, когда американские солдаты готовились к масштабной воздушной атаке на Йемен, которая в результате действий «Ансар Аллы» была сорвана.

Ранее хуситы объявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива в Израиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».