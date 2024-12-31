СМИ: Хуситы атаковали авианосец США
Шиитское военно-политическое объединение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, объявило об атаке на американский авианосец «Гарри Трумэн». Об этом заявил представитель ВС хуситов Яхья Сариа, выступление которого транслировал принадлежащий им телеканал «Al Masirah».
По его словам, представители движения для атаки использовали несколько крылатых ракет и БПЛА. В ходе наступления йеменские военные действовали совместно с представителями морских сил. Сариа добавил, что хуситы совершили эту операцию, когда американские солдаты готовились к масштабной воздушной атаке на Йемен, которая в результате действий «Ансар Аллы» была сорвана.
Ранее хуситы объявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива в Израиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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