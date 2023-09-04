Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Турцию, сообщает РИА Новости.

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Прощаясь с президентом РФ после переговоров в Сочи он выразил надежду, что это произойдёт в «кратчайшие сроки».

«В самое кратчайшее время жду вас у себя», - сказал Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что встреча с Эрдоганом в Сочи прошла в конструктивной и деловой атмосфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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