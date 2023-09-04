Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Прощаясь с президентом РФ после переговоров в Сочи он выразил надежду, что это произойдёт в «кратчайшие сроки».

«В самое кратчайшее время жду вас у себя», - сказал Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что встреча с Эрдоганом в Сочи прошла в конструктивной и деловой атмосфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».