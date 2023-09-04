Эрдоган пригласил Путина в Турцию
4 сентября 202318:13
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Турцию, сообщает РИА Новости.
Прощаясь с президентом РФ после переговоров в Сочи он выразил надежду, что это произойдёт в «кратчайшие сроки».
«В самое кратчайшее время жду вас у себя», - сказал Эрдоган.
Ранее Путин заявил, что встреча с Эрдоганом в Сочи прошла в конструктивной и деловой атмосфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биржевая цена барреля нефти Brent превысила $89 впервые с 23 января
- Минобороны сообщило о сбитом в небе над Курской областью беспилотнике
- Эрдоган пригласил Путина в Турцию
- Анастасия Ракова озвучила итоги проекта «Стажировки» для подростков
- Прослушивания песни «3-е сентября» выросли в 90 раз
- Шойгу не ответил на вопрос о расследовании в отношении генерала Суровикина
- Сотрудникам IT-компаний повысят возраст отсрочки от армии до 30 лет
- Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед отечеством»
- Глава Брянской области заявил об атаке ВСУ на Клинцовскую ТЭЦ
- Путин: Россию вынудили выйти из зерновой сделки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru