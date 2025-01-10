«Хроническая болезнь!»: Вассерман ответил на желание Литвы «вернуть» Калининград
Анатолий Вассерман заявил НСН, что литовцы «ссылаются» на те времена, когда реальная власть в стране принадлежала русским.
Литовцы давно рассуждают о том, что Калининград принадлежит им, но ссылаются на те времена, когда страной фактически управляли русские, заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.
Глава Литвы Гинатас Науседа на своей странице в соцсети X высказал притязания на Калининградскую область. По его словам, давно исчезли «исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области». Президент призвал сохранить там «последние следы литовской культуры». Науседа также назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его словам, должен носить соответствующее название Караляучюс. Вассерман назвал подобные заявления «хронической болезнью».
«Желание вернуть регион у литовцев есть, но это, как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Это заявление следует расценивать как очередное проявление хронической болезни. Литва очень давно рассуждает о том, что Калининград принадлежит ей, они его называют Караляучюс, поскольку немецкое название этого города «Кёнигсберг» означает «королевская гора». Беда только в том, что основали этот город немцы, когда государство Литва в принципе уже существовало, но основным его населением были русские, та часть русских, которых сейчас принято называть белорусами», - отметил он.
В связи с этим депутат заверил, что «возвращение» Калининграда возможно только в структуре государства того периода, когда реальная власть принадлежала русским.
«Литовского народа как единого целого еще не было, были племена, но реальная власть принадлежала в основном русским. Хотя высшими правителями и были потомки князя Гедимина, но правили они с русского позволения. Если литовцы пытаются ссылаться на те времена, то мы, конечно, можем согласиться с ними, при одном условии, что структура государства будет восстановлена по образцу того периода», - заключил собеседник НСН.
Ранее посол Литвы в Швеции, экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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