«Хроническая болезнь!»: Вассерман ответил на желание Литвы «вернуть» Калининград

«Желание вернуть регион у литовцев есть, но это, как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Это заявление следует расценивать как очередное проявление хронической болезни. Литва очень давно рассуждает о том, что Калининград принадлежит ей, они его называют Караляучюс, поскольку немецкое название этого города «Кёнигсберг» означает «королевская гора». Беда только в том, что основали этот город немцы, когда государство Литва в принципе уже существовало, но основным его населением были русские, та часть русских, которых сейчас принято называть белорусами», - отметил он.

В связи с этим депутат заверил, что «возвращение» Калининграда возможно только в структуре государства того периода, когда реальная власть принадлежала русским.

«Литовского народа как единого целого еще не было, были племена, но реальная власть принадлежала в основном русским. Хотя высшими правителями и были потомки князя Гедимина, но правили они с русского позволения. Если литовцы пытаются ссылаться на те времена, то мы, конечно, можем согласиться с ними, при одном условии, что структура государства будет восстановлена по образцу того периода», - заключил собеседник НСН.

Ранее посол Литвы в Швеции, экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

