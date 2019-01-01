Хотелось Конституции. Спикер Госдумы призвал изменить Основной закон

Вопрос о возможности внесения изменений в Конституцию РФ вновь поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вновь, потому что впервые эту тему он поднял еще в декабре прошлого года. Теперь глава нижней палаты парламента детализирует инициативу, полагая необходимыми точечные изменения, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость. Базовые положения следует оставить незыблемыми, - указал Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете». Наиболее интересное из всех предложений - устранение дисбаланса между ветвями власти, усиление роли парламента, его контроля над деятельностью правительства и участия в формировании кабинета министров. Сейчас Госдума только дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту. «Было бы правильно, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства», это повысило бы уровень ответственности в работе членов правительства, - считает Володин.

Запуск в публичное пространство идеи внесения изменений в Конституцию может означать начало дискуссии о том, как будет выглядеть политическая система после 2024 года, когда истекает срок президентских полномочий Владимира Путина. Такое мнение высказал в интервью РБК политолог Олег Игнатов. Впрочем, как следует из его слов, усиление позиций парламента далеко не очевидно: будут обсуждаться разные сценарии построения политической системы, и Дума будет лишь одним из участников процесса. В Кремле на статью спикера Госдумы откликнулись в привычном стиле: это – тема для дискуссии. Володин изложил свою точку зрения, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в администрации главы государства пока нет позиции на этот счет.

Своя позиция по этому поводу нашлась у председателя Совета при президенте России по правам человека: Михаил Федотов призвал сначала научиться жить в соответствии с действующим основным законом, а уж потом думать о возможности его изменения.

«Конституция - это задачник. Пока мы не завершим решение всех задач, которые там сформулированы, нельзя менять учебник. Мы еще этот класс не закончили. Рано переходить в следующий», - сказал Федотов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», «в Конституции все должно быть гармонично. Если мы меняем одну норму, то должны менять и другие, то есть, например, пересматривать распределение компетенций и между другими органами власти, на федеральном, региональном, местном, муниципальном уровне. Готовы ли мы к этому?» - задался вопросом глава СПЧ.

Готовы – не готовы, но желание, видимо, есть. Как у Салтыкова-Щедрина, «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном…»



