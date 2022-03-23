Хорваты, предоставляющие жилье украинцам, будут получать по €480

Власти Хорватии объявили о выплате гражданам страны пособия в размере €480 в месяц при предоставлении собственного жилья для размещения беженцев из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что площадь предоставляемого помещения должна быть не менее 30 кв. Метров на одного человека и по 5 кв. Метров на каждого следующего члена семьи.

Согласно последним данным, на территорию Хорватии приехали около 9 тысяч беженцев из Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича для содействия переговорам о мире.



