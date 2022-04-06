Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов из страны

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман также отметил, что это станет ответом на «страшные сцены из Бучи и других регионов Украины».

Ранее на этой неделе ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. МИД Испании ранее во вторник сообщил, что вышлет из страны 25 дипломатов, МИД Италии - 30 дипломатов, МИД Дании - 15, МИД Румынии - 10.

