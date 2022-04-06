Макрон заявил о правильности поддержания диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает правильным поддержание диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Макрон отреагировал на заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой в отношении контактов Франции и РФ. Французский лидер назвал критику Моравецкого «необоснованной» и «возмутительной».
Макрон также отметил, что заявления Моравецкого его не удивили, поскольку тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию».
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