Макрон заявил о правильности поддержания диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает правильным поддержание диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Макрон отреагировал на заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой в отношении контактов Франции и РФ. Французский лидер назвал критику Моравецкого «необоснованной» и «возмутительной».

Макрон также отметил, что заявления Моравецкого его не удивили, поскольку тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПутинМакрон
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