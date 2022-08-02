Ходатайство о переводе ректора «Шанинки» под домашний арест рассмотрят 3 августа

Ходатайство о переводе ректора «Шанинки» Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест рассмотрят 3 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление, поданное следствием, рассмотрит Тверской суд Москвы.

Ранее 22 июня Мосгорсуд сохранил меру пресечения в виде ареста ректору.

Сергей Зуев был задержан в октябре прошлого года в рамках уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию госконтрактов в сфере образования. Ректор вуза вину не признает.

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ФОТО: msses.ru
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