Ни мира, ни войны. Лавров заговорил об изоляции от ЕС

Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. С таким заявлением выступил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне», - заявил Лавров.

Евросоюз слова российского министра не понял. Так, в Германии заявление назвали «странным и непонятным». Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ напомнила в этой связи позицию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который, выступая в бундестаге, заявил, что Берлин заинтересован в кооперации с Москвой. «Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно и непонятно», - заметила представитель германского МИДа.

Вскоре сначала на Смоленской площади, а затем и в Кремле пришли к выводу о необходимости уточнения формулировок. Москва-то призывает к сотрудничеству, это Евросоюз обостряет ситуацию, гласит комментарий российского дипломатического ведомства, который приводит ТАСС.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», - пояснили в МИДе.

СМИ виноваты – следует из комментария Кремля:

«СМИ ставший сенсационным заголовок подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему. А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать разрыв отношений с Евросоюзом», - указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И вновь подчеркнул, что Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.

Практически в тех же выражениях ситуацию обрисовала европейская сторона. Брюссель хочет выстраивать с Москвой отношения, построенные на общих интересах и ценностях, на уважении международного права и взятых на себя обязательств в рамках международных организаций, принципах добрососедства и взаимной выгоды, заявил представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано. Вместе с тем, он добавил, что в Брюсселе «приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля». «Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее», - заключил представитель ЕС.

«Нехорошее» - слабо сказано. Одни готовят санкции, другие – «к войне». Печально то, что словам и мерам оппонентов ни той, ни другой стороне удивляться не приходится.

