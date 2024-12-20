У гендиректора «Корпорации развития Курской области» прошли обыски

В ходе обысков у генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, который был задержан по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье, обнаружили почти 2 млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Уточняется, что обыски прошли в его частном доме и в квартире. Правоохранители нашли у Лукина 1,7 млн рублей, а также коллекцию дорогих часов общей стоимостью более $100 тыс. Среди них найдены такие марки, как Vacheron Constantin, Rado, Breguet и IWC.

Следствию предстоит выяснить законность происхождения денежных средств и имущества.

По данным правоохранителей, действия Лукина привели к необоснованному расходованию более 173 млн рублей из бюджета. МВД намерено ходатайствовать о заключении Лукина под стражу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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