У гендиректора «Корпорации развития Курской области» прошли обыски

Уточняется, что обыски прошли в его частном доме и в квартире. Правоохранители нашли у Лукина 1,7 млн рублей, а также коллекцию дорогих часов общей стоимостью более $100 тыс. Среди них найдены такие марки, как Vacheron Constantin, Rado, Breguet и IWC.

Следствию предстоит выяснить законность происхождения денежных средств и имущества.

По данным правоохранителей, действия Лукина привели к необоснованному расходованию более 173 млн рублей из бюджета. МВД намерено ходатайствовать о заключении Лукина под стражу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

