В США отменили одно из уголовных дел против Трампа
Суд во Флориде отменил уголовное дело против экс-президента США Дональда Трампа. Соответствующая информация появилась в электронной базе инстанции.
Уточняется, что речь идёт о деле о незаконном хранении секретных документов, которое суд решил закрыть из-за нарушения правил назначения спецпрокурора.
«Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются», - указали в суде.
Ранее приговор Трампу, признанному виновным присяжными в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, был перенесен на сентябрь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Wildberries подтвердили, что компанию покинули два топ-менеджера
- Минобороны РФ объявило о завершении весеннего призыва на военную службу
- Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Xiaomi
- Второй за сутки природный пожар вспыхнул в Севастополе
- В Орловской области частично восстановили электроснабжение после непогоды
- СМИ: Аркадий Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V.
- Экс-главком ВМФ Николай Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге
- Ученый заявил, что возможно создать искусственное сознание
- ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Каховки
- СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа купил 50 патронов за час до атаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru