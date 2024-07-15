В США отменили одно из уголовных дел против Трампа

Суд во Флориде отменил уголовное дело против экс-президента США Дональда Трампа. Соответствующая информация появилась в электронной базе инстанции.

Трамп заявил, что рассекретит документы об убийстве Кеннеди и терактах 11 сентября

Уточняется, что речь идёт о деле о незаконном хранении секретных документов, которое суд решил закрыть из-за нарушения правил назначения спецпрокурора.

«Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются», - указали в суде.

Ранее приговор Трампу, признанному виновным присяжными в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, был перенесен на сентябрь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСудУголовное ДелоДональд Трамп

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