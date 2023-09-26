Херш: Цель подрыва «Северных потоков» - уменьшение влияния России на Германию
26 сентября 202314:59
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что подрыв «Северных потоков» не был связан с Украиной.
По его словам, на самом деле США планировали таким образом снизить влияние России на Германию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru