Херш: Цель подрыва «Северных потоков» - уменьшение влияния России на Германию

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что подрыв «Северных потоков» не был связан с Украиной.

По его словам, на самом деле США планировали таким образом снизить влияние России на Германию.

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