СМИ: в Швеции завершат расследование по «Северным потокам» до конца года
20 сентября 202317:18
В Швеции расследование дела о повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» планируют завершить до конца 2023 года, сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, заявление об этом сделал прокурор Матс Люнгквист.
По его словам, сейчас это сделать не получится, так как расследование по-прежнему находится в чувствительной фазе.
«В ближайшие четыре недели ничего не произойдет», - добавил Люнгквист.
Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» на 26 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российских студентов отправили в СИЗО за участие в «подпольном штабе» Навального
- «Локомотив» в серии пенальти уступил «Уралу» в Кубке России
- В московском общежитии нашли труп 20-летнего футболиста
- Reuters: Байден в четверг объявит о новом пакете военной помощи Украине
- Песков назвал невозможным создание альтернативы ООН
- Илона Маска выдвинули на премию имени академика Сахарова
- СМИ: в Швеции завершат расследование по «Северным потокам» до конца года
- Спасатели извлекли из-под завалов еще одну погибшую при взрыве в Балашихе
- Производитель «Вязанки» изъял партию ветчины, в которой нашли геном АЧС
- Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru