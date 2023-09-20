СМИ: в Швеции завершат расследование по «Северным потокам» до конца года

Как отмечается, заявление об этом сделал прокурор Матс Люнгквист.

По его словам, сейчас это сделать не получится, так как расследование по-прежнему находится в чувствительной фазе.

«В ближайшие четыре недели ничего не произойдет», - добавил Люнгквист.

Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» на 26 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

