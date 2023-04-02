Херш предрек Байдену политическую катастрофу из-за «Северных потоков»

Подрыв газопроводов вызвал ухудшение экономической ситуации в Германии, констатировал Херш. По его мнению, немецкую промышленность без российских энергоносителей ждет «очень плохой год».

Вина за кризис в первой экономике Европы ляжет на Байдена, считает журналист. Он спрогнозировал политическую катастрофу главы Белого дома уже в середине 2023 года.

Газопроводы «Северный поток» атаковала некая украинская группировка, сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Херш заявил, что не может говорить о достоверности публикации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

