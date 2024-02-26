Хейли лишат финансирования после провала на праймериз
Организация «Американцы за процветание» лишит финансирования единственную соперницу бывшего президента США Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии Никки Хейли. Причиной тому стал провал Хейли на праймериз в Южной Каролине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку.
По мнению старшего советника организации Эмили Зайдель, никакая помощь извне не сможет существенно повлиять на итоги президентских выборов для Хейли.
Репортеры полагают, что кандидатка в президенты США рассчитывала на успех праймериз в штате, поскольку уже дважды была губернатором Южной Каролины. Ее поражение позволит Трампу собрать требуемое число делегатов для номинации от Республиканской партии уже к середине марта.
Ранее Хейли заявила сторонникам в штате Южная Каролина, что Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена, поэтому она не выйдет из предвыборной борьбы.
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