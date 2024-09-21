Харрис заявила, что пытается провести еще одни дебаты с Трампом
21 сентября 202402:21
Вице-президент США, кандидат на пост главы государства Камала Харрис добивается проведения нового раунда дебатов со своим оппонентом, бывшим лидером Соединенных Штатов, кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Об этом Харрис заявила на митинге в штате Джорджия.
Говоря о уже состоявшихся дебатах, которые прошли 10 сентября, вице-президент отметила, что это «было забавно».
«Я пытаюсь провести еще одни дебаты. Посмотрим», — указала Харрис.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не планирует проводить новые теледебаты с Камалой Харрис.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru