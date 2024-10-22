Харрис в опросах обошла Трампа на три процента на общенациональном уровне

Вице-президент США и кандидат на выборах президента от демократов Камала Харрис обходит кандидата от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.

Сейчас Харрис поддерживают 46% американцев, за Трампа хотели бы проголосовать 43% граждан. Последние результаты опросов показывают, что Трамп и Харрис примерно в одинаковом положении.