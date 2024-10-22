Харрис в опросах обошла Трампа на три процента на общенациональном уровне

Вице-президент США и кандидат на выборах президента от демократов Камала Харрис обходит кандидата от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.

Сейчас Харрис поддерживают 46% американцев, за Трампа хотели бы проголосовать 43% граждан. Последние результаты опросов показывают, что Трамп и Харрис примерно в одинаковом положении.

Без «Байдена в юбке»: В России оценили шансы Трампа на победу на выборах в США

Согласно опросу портала RealClearPolitics, 48,3% жителей так называемых «колеблющихся штатов» (Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина) поддерживают Трампа, а 47,5% - Харрис. При этом в конце августа данные опросы Wall Street Journal демонстрировали, что Харрис немного опережала оппонента.

Вице-президент США, кандидат на пост лидера страны от демократической партии Камала Харрис избегает интервью либо отказывается отвечать на прямые вопросы журналистов, что отпугивает избирателей, заявил ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры