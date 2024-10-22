Харрис в опросах обошла Трампа на три процента на общенациональном уровне
Вице-президент США и кандидат на выборах президента от демократов Камала Харрис обходит кандидата от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Сейчас Харрис поддерживают 46% американцев, за Трампа хотели бы проголосовать 43% граждан. Последние результаты опросов показывают, что Трамп и Харрис примерно в одинаковом положении.
Согласно опросу портала RealClearPolitics, 48,3% жителей так называемых «колеблющихся штатов» (Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина) поддерживают Трампа, а 47,5% - Харрис. При этом в конце августа данные опросы Wall Street Journal демонстрировали, что Харрис немного опережала оппонента.
Вице-президент США, кандидат на пост лидера страны от демократической партии Камала Харрис избегает интервью либо отказывается отвечать на прямые вопросы журналистов, что отпугивает избирателей, заявил ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский «Радиоточке НСН».
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