Харрис совершит первую зарубежную поездку в качестве вице-президента США

В планах Харрис в Гватемале - встречи с общинными членами руководства страны и представителями бизнес-сообщества, сообщает AP. В Мексике представитель США побеседует с женщинами-предпринимателями, с которыми также проведет круглый стол.

Также Харрис собирается призвать лидеров стран Латинской Америки бороться с коррупцией и решать проблемы иммиграции.

Напомним, экс-сенатор Камала Харрис стала первой женщиной - вице-президентом США в истории Соединенных Штатов. Она заняла этот пост по итогам президентской кампании в январе 2021 года, напоминает "Интерфакс".

