Харрис совершит первую зарубежную поездку в качестве вице-президента США

Вице-президента США Камала Харрис впервые в этом качестве отправится 6 июня в Гватемалу и Мексику, сообщает агентство Associated Press.

Целью визита Харрис в эти страны является укрепление дипломатических отношений с этими государствами. Прежде всего, вице-президент намерена договориться о расширении сотрудничества в области безопасности границ, а также в экономике.

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В планах Харрис в Гватемале - встречи с общинными членами руководства страны и представителями бизнес-сообщества, сообщает AP. В Мексике представитель США побеседует с женщинами-предпринимателями, с которыми также проведет круглый стол.

Также Харрис собирается призвать лидеров стран Латинской Америки бороться с коррупцией и решать проблемы иммиграции.

Напомним, экс-сенатор Камала Харрис стала первой женщиной - вице-президентом США в истории Соединенных Штатов. Она заняла этот пост по итогам президентской кампании в январе 2021 года, напоминает "Интерфакс".

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:БизнесКоррупцияМексикаГватемалаПолитикаСША
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