Байден поручил Харрис взять на себя миграционные проблемы

Американский лидер Джо Байден сообщил, что вице-президент США Камала Харрис будет отвечать за решение миграционных проблем, сообщает AFP.

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По словам президента, Харрис начнет контактировать с Мексикой и странами Центральной Америки, чтобы остановить незаконные миграционные потоки на юге страны.

При этом Байден раскритиковал миграционную политику своего предшественника Дональда Трампа. Он обвинил его в новой волне пересекающих границу мигрантов.

В феврале Байден дал указание провести тщательный анализ всех ресурсов, направленных на проект строительства стены на границе с Мексикой.

В письме спикеру палаты представителей и председателю сената американский лидер заявил, что отменил введённое в 2019 году чрезвычайное положение на южной границе Соединенных Штатов.

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:МиграцияБайденМексикаСША
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