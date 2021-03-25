Байден поручил Харрис взять на себя миграционные проблемы

По словам президента, Харрис начнет контактировать с Мексикой и странами Центральной Америки, чтобы остановить незаконные миграционные потоки на юге страны.

При этом Байден раскритиковал миграционную политику своего предшественника Дональда Трампа. Он обвинил его в новой волне пересекающих границу мигрантов.

В феврале Байден дал указание провести тщательный анализ всех ресурсов, направленных на проект строительства стены на границе с Мексикой.

В письме спикеру палаты представителей и председателю сената американский лидер заявил, что отменил введённое в 2019 году чрезвычайное положение на южной границе Соединенных Штатов.

