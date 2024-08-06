Харрис подтвердила выбор губернатора Миннесоты кандидатом в вице-президенты

Представитель Демократической партии США Камала Харрис, которая будет бороться за пост главы государства, в своих соцсетях подтвердила, что кандидатом в вице-президенты она выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии

Она отметила, что Уолз не только губернатор, но также тренер, учитель и ветеран Национальной гвардии США, который «помогает таким же рабочим семьям, как его собственная».

«Здорово, что он в нашей команде», — заключила Харрис.

Ранее представитель Республиканской партии Дональд Трамп, который будет соперником Харрис на президентских выборах, решил номинировать в качестве кандидата в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса, сообщает RT.

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ФОТО: AP /ТАСС
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