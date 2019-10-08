Хантсман: Америке нужен диалог с Россией

Экс-посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что далеко не все американские санкции против России являются целесообразными и подчеркнул, что Америке необходим диалог с Россией. Колонка под авторством Хантсмана с соответствующим заявлением появилась на сайте The Wall Street Journal, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Нам нужно больше, а не меньше, диалога с Россией. Но, во-первых, нам нужно освободить пространство для дискуссий о России среди нас. Существующий в обеих партиях рефлексивный страх быть замеченным как апологеты Путина усугубил нашу способность творчески мыслить о наших отношениях с Россией», - пишет он в колонке.

По мнению Хантсмана, такой подход не позволит найти политический курс, который будет «более эффективно продвигать наши национальные интересы, улучшит двусторонние отношения и сделает мир более безопасным». Он также подчеркнул, что пришло время для честной дискуссии об эффективности санкционной политики.

Хантсман занимал должность американского посла в Москве с 2017 года. Об его отставке стало известно 6 августа, свои полномочия он сложил 3 октября текущего года.

