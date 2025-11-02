Хакеры объявили о получении данных первых лиц офиса Зеленского

Пророссийские хакерские группировки «KillNet» и «Beregini» получили личную информацию о высокопоставленных чиновниках офиса украинского президента Владимира Зеленского, взломав базы данных шести крупнейших страховых компаний Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, им удалось заполучить персональные данные замруководителей офиса Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудры, первого вице-премьера страны Михаила Федорова.

Сообщается, что хакеры определили их адреса, паспортные данные и номера телефонов. Известно, что в «KillNet» и «Beregini» проверили базы данных налогового реестра.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2022 году отказал просившему о помощи блока Владимиру Зеленскому, опасаясь вовлечения альянса в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

