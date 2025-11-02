По данным источника, им удалось заполучить персональные данные замруководителей офиса Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудры, первого вице-премьера страны Михаила Федорова.

Сообщается, что хакеры определили их адреса, паспортные данные и номера телефонов. Известно, что в «KillNet» и «Beregini» проверили базы данных налогового реестра.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2022 году отказал просившему о помощи блока Владимиру Зеленскому, опасаясь вовлечения альянса в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».