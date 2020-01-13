Хаджимба отказался от участия в выборах президента Абхазии
Рауль Хаджимба, подавший в отставку с поста президента Абхазии, не будет принимать участия в выборах нового главы республики. Такое заявление сделал вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
Вице-президент отметил, что Хаджимба продолжит принимать участие в политической жизни республики ради сохранения в ней порядка, законности и преемственности.
В минувшее воскресенье Хаджимба заявил о сложении полномочий, сообщает RT.
Решению об отставке предшествовали беспорядки возле президентского дворца в Сухуме. Впоследствии парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку, а в пятницу, 10 января, Верховный суд признал недействительными итоги сентябрьских выборов, на которых переизбрался президент, сообщало Ura.ru
Новые выборы президента Абхазии пройдут 22 марта 2020 года.
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