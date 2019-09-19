Хабиров принял присягу главы Башкирии

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. В ходе торжественной церемонии политик принёс присягу перед жителями республики на русском и башкирском языках, передаёт RT. Хабиров рассказал, что первым делом он подпишет указ о стратегии социально-экономического развития Башкирии до 2025 года.

Новый глава республики поставил задачу, чтобы она вошла в число регионов-лидеров по ключевым показателям. Среди них Хабиров обозначил человеческий потенциал, комфортную среду жизни, экономический подъём, рост инвестиций и развитие инфраструктуры.

По результатам выборов, проведённым в единый день голосования 8 сентября Радия Хабирова поддержали 82,02% избирателей.

