Хабиров принял присягу главы Башкирии
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. В ходе торжественной церемонии политик принёс присягу перед жителями республики на русском и башкирском языках, передаёт RT. Хабиров рассказал, что первым делом он подпишет указ о стратегии социально-экономического развития Башкирии до 2025 года.
Новый глава республики поставил задачу, чтобы она вошла в число регионов-лидеров по ключевым показателям. Среди них Хабиров обозначил человеческий потенциал, комфортную среду жизни, экономический подъём, рост инвестиций и развитие инфраструктуры.
По результатам выборов, проведённым в единый день голосования 8 сентября Радия Хабирова поддержали 82,02% избирателей.
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