Хабиров направил жалобу в СК из-за продажи Башкирской содовой компании

Три свидетеля по делу Ефремова заявили в суде, что актер находился на пассажирском месте во время аварии

Свидетели защиты – любители пива и контрабандных сигарет

Ефремов объяснил первоначальное признание вины в аварии влиянием похмельного синдрома

Суд отказал защите в направлении актера на лечение в НИИ им.Сербского