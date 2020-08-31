Хабиров направил жалобу в СК из-за продажи Башкирской содовой компании
Глава Башкирии Радий Хабиров направил жалобу в Следственный комитет из-за продажи Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хабирова.
В пресс-службе отметили, что предприятие было приватизировано при неправомерных действиях должностных лиц регионального правительства. Хабиров заявил, что эти действия нанесли ущерб республике 34 млрд рублей.
Напомним, 26 августа президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально выяснить, каким образом доля государства в активах БСК была размыта с 62 до 38 процентов. Решение принято на фоне протестов жителей Башкирии против разработки шихана (горы) Куштау БКС.
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