Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода войск Молдавии

Власти Гагаузской автономии будут обращаться за помощью ко всем, в том числе к России, если Молдавия отреагирует на объявление регионом независимости, введя войска. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Глава Гагаузии: Молдавия может ввести войска при объявлении автономией независимости

Ранее политик заявила, что автономия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и Румынии, напоминает телеканал «360». Как отметила глава региона, Кишинев может в этом случае решиться на ввод войск, пишет RT.

Гуцул выразила надежду, что «до этого не дойдет».

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — заявила глава автономии в беседе с РИА Новости.

По словам Гуцул, Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, однако будет «принимать меры», если республика решит объединиться с Румынией.

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ФОТО: РИА Новости / Родион Прока
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