Глава Гагаузии: Молдавия может ввести войска при объявлении автономией независимости

Как отметила политик, при объявлении независимости автономией последует реакция не только молдавских властей, но и Румынии, контролирующей действия Кишинева.

«Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — цитирует Гуцул ТАСС.

Ранее глава Гагаузии заявила, что автономия запустит процедуру отделения и создания независимой республики, если Молдавия решится на объединение с Румынией, напоминает RT.

