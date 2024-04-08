Глава Гагаузии: Молдавия может ввести войска при объявлении автономией независимости
Молдавия может ввести войска в Гагаузскую автономию и распустить ее в случае объявления территориальным образованием независимости. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Как отметила политик, при объявлении независимости автономией последует реакция не только молдавских властей, но и Румынии, контролирующей действия Кишинева.
«Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — цитирует Гуцул ТАСС.
Ранее глава Гагаузии заявила, что автономия запустит процедуру отделения и создания независимой республики, если Молдавия решится на объединение с Румынией, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru