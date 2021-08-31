Гутерреш: ООН останется в Афганистане

Генсек ООН заявил, что представительство организации останется в Афганистане, несмотря на вывод иностранных войск. Об этом сообщает РИА Новости.

США в понедельник полностью вывели свои войска из Афганистана. Как отметили в Пентагоне, двадцатилетняя миссия военных в республике завершилась.

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