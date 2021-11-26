Гуманитарная помощь для беженцев прибыла в Белоруссию

Гуманитарная медицинская помощь, предоставленная беженцам локальной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), прибыла в Белоруссию. Об этом сообщили в Минздраве страны.

В грузе имеются различные медицинские инструменты и лекарства, необходимые при лечении неинфекционных заболеваний. Отмечается, что запасов хватит на десять тысяч человек примерно на три месяца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что из выделенных европейским подразделением Красного Креста $ 260 тысяч на помощь мигрантам, уже было потрачено более $ 12,6 миллиона.

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Ранее Лукашенко посетил логистический центр «Брузги» для мигрантов, расположенный на границе с Польшей.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября. Мигранты попытались нелегально проникнуть в Евросоюз. Польша стянула свои войска к границе. Сообщалось о столкновениях между беженцами и пограничниками. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию и пообещали ввести против них санкции. Часть мигрантов уже покинула Белоруссию эвакуационными рейсами и прибыла на родину, но некоторые до сих пор остаются в лагерях на границе.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Красный КрестКризисБелоруссияПольшаМигранты
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