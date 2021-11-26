Гуманитарная помощь для беженцев прибыла в Белоруссию

Гуманитарная медицинская помощь, предоставленная беженцам локальной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), прибыла в Белоруссию. Об этом сообщили в Минздраве страны.

В грузе имеются различные медицинские инструменты и лекарства, необходимые при лечении неинфекционных заболеваний. Отмечается, что запасов хватит на десять тысяч человек примерно на три месяца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что из выделенных европейским подразделением Красного Креста $ 260 тысяч на помощь мигрантам, уже было потрачено более $ 12,6 миллиона.