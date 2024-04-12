Губернатора Чибиса выписали из больницы после ранения

По словам Чибиса, он постепенно идет на поправку.

Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Все произошло после встречи главы региона с жителями Апатитов. Губернатора доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Нападавшим оказался 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов. По данным СМИ, на допросе он сообщил, что совершить преступление ему сказал голос в голове, передает «Радиоточка НСН».

