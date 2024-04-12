Губернатора Чибиса выписали из больницы после ранения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения.

Он сообщил в своем телеграм-канале, что медики согласились отпустить его домой только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников.

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По словам Чибиса, он постепенно идет на поправку.

Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Все произошло после встречи главы региона с жителями Апатитов. Губернатора доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Нападавшим оказался 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов. По данным СМИ, на допросе он сообщил, что совершить преступление ему сказал голос в голове, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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