Губернатора Чибиса выписали из больницы после ранения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения.
Он сообщил в своем телеграм-канале, что медики согласились отпустить его домой только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников.
По словам Чибиса, он постепенно идет на поправку.
Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Все произошло после встречи главы региона с жителями Апатитов. Губернатора доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Нападавшим оказался 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов. По данным СМИ, на допросе он сообщил, что совершить преступление ему сказал голос в голове, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Съемочная группа турецкого телеканала попала под обстрел в секторе Газа
- МИД Таджикистана: Пытки при расследовании теракта в «Крокусе» недопустимы
- СМИ: Владельцем взорвавшейся в Москве «Тойоты» оказался экс-сотрудник СБУ
- Президент Финляндии назначил нового посла в России
- Губернатора Чибиса выписали из больницы после ранения
- Китайская компания разрешила сотрудникам не приходить на работу в плохом настроении
- Против правнучки летчика Чкалова возбудили дело о призыве к терроризму
- Суд Норвегии постановил, что экс-глава IBU Бессеберг действовал в интересах РФ
- Группа «астра» выпустила социальный сингл о вреде спиртных напитков
- Минпромторг предложил продлить запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru