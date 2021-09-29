Губернатор Владимирской области Сипягин переходит на работу в Госдуму
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.
Это означает, что Сипягин готов сложить полномочия губернатора.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин может избраться на новый срок. Об этом ранее заявлял лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский отметил, что показатели Сипягина лучше, чем у его предшественника, «несмотря на то, что он первый раз стал губернатором».
Накануне в ЦИК сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» подали заявления об отказе от мандатов.
Отмечается также, что от своих мандатов отказались и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева.
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