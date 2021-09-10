Губернатор Подмосковья прокомментировал гибель главы МЧС Зиничева

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что глава МЧС Евгений Зиничев «ушел как герой», погибнув при спасении другого человека.

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По словам Воробьева, Зиничев был настоящий русским офицером, хорошо знающим свое дело. Глава Подмосковья присутствовал на церемонии прощания с главой МЧС, сообщила пресс-служба подмосковного правительства.

Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва. Для помощи пострадавшему министр прыгнул в воду, но получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он возглавлял МЧС с 2018 года, напоминает «Радио 1».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФАндрей Воробьев
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