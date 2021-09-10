Губернатор Подмосковья прокомментировал гибель главы МЧС Зиничева
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что глава МЧС Евгений Зиничев «ушел как герой», погибнув при спасении другого человека.
По словам Воробьева, Зиничев был настоящий русским офицером, хорошо знающим свое дело. Глава Подмосковья присутствовал на церемонии прощания с главой МЧС, сообщила пресс-служба подмосковного правительства.
Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва. Для помощи пострадавшему министр прыгнул в воду, но получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он возглавлял МЧС с 2018 года, напоминает «Радио 1».
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