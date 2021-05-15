Губернатор Липецкой области намерен обратиться в Совфед из-за ДТП с сенатором Королевым
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что коллегам в Совете Федерации следует рассмотреть вопрос о привлечении липецкого сенатора Олега Королева к ответственности из-за его участия в ДТП. Об этом Артамонов написал в своем Instagram 15 мая.
Глава региона убежден - законы РФ в равной степени распространяются на всех граждан, все участники дорожного движения должны соблюдать правила, действующие на дорогах.
Артамонов сообщил о передаче материалов дела об аварии с участием Королева в прокуратуру области. Он также отметил, что Генпрокуратура РФ проинформирована об инциденте.
«На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение», - заявил Игорь Артамонов.
Напомним, 13 мая на улице Зои Космодемьянской в Липецке черный Lexus, за рулем которого был сенатор Олег Королев, врезался в автомобиль Chery Amulet. По словам Королева, ему стало плохо за рулем. Сенатор сообщил, что сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, не составляли протокол, так как не было «ни аварии, ни пострадавших», и Королев был трезв. Экс-губернатор Липецкой области по собственному желанию вышел из партии «Единая Россия» до окончания разбирательства по ДТП с его участием, напоминают «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 790 / сут.
Умерли
115 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+9 866 / сут.
- В России за сутки выявили 8 790 новых случаев COVID-19
- Губернатор Липецкой области намерен обратиться в Совфед из-за ДТП с сенатором Королевым
- Мишустин одобрил концепцию председательства России в Арктическом совете
- В Госдуме заявили о противозаконной новой политике WhatsApp
- Израиль сообщил о пуске более 200 ракет из сектора Газа за ночь
- Синоптики предрекли россиянам по-летнему жаркую погоду в ближайшие дни
- Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
- На Украине создадут кибервойска
- Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд рублей
- Четыре человека погибли, 149 пострадали в результате торнадо в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru