Губернатор Липецкой области намерен обратиться в Совфед из-за ДТП с сенатором Королевым

Артамонов сообщил о передаче материалов дела об аварии с участием Королева в прокуратуру области. Он также отметил, что Генпрокуратура РФ проинформирована об инциденте.

«На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение», - заявил Игорь Артамонов.

Напомним, 13 мая на улице Зои Космодемьянской в Липецке черный Lexus, за рулем которого был сенатор Олег Королев, врезался в автомобиль Chery Amulet. По словам Королева, ему стало плохо за рулем. Сенатор сообщил, что сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, не составляли протокол, так как не было «ни аварии, ни пострадавших», и Королев был трезв. Экс-губернатор Липецкой области по собственному желанию вышел из партии «Единая Россия» до окончания разбирательства по ДТП с его участием, напоминают «Известия».

