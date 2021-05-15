Губернатор Липецкой области намерен обратиться в Совфед из-за ДТП с сенатором Королевым

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что коллегам в Совете Федерации следует рассмотреть вопрос о привлечении липецкого сенатора Олега Королева к ответственности из-за его участия в ДТП. Об этом Артамонов написал в своем Instagram 15 мая.

Глава региона убежден - законы РФ в равной степени распространяются на всех граждан, все участники дорожного движения должны соблюдать правила, действующие на дорогах.

«Придавило сердце». Сенатор Королев объяснил свое поведение на дороге

Артамонов сообщил о передаче материалов дела об аварии с участием Королева в прокуратуру области. Он также отметил, что Генпрокуратура РФ проинформирована об инциденте.

«На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение», - заявил Игорь Артамонов.

Напомним, 13 мая на улице Зои Космодемьянской в Липецке черный Lexus, за рулем которого был сенатор Олег Королев, врезался в автомобиль Chery Amulet. По словам Королева, ему стало плохо за рулем. Сенатор сообщил, что сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, не составляли протокол, так как не было «ни аварии, ни пострадавших», и Королев был трезв. Экс-губернатор Липецкой области по собственному желанию вышел из партии «Единая Россия» до окончания разбирательства по ДТП с его участием, напоминают «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/lipetskayaoblast
ТЕГИ:СовфедДТПГубернаторСенаторы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры