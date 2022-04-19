Губернатор Калининградской области заявил о невозможности блокады региона
Блокада Калининградской области невозможна, регион будет по-прежнему связан с остальной частью России благодаря полетам по нейтральным маршрутам и возможности использования водного транспорта. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.
«Самолеты летают, и они летают по нейтральным водам, а водный транспорт всегда нас свяжет, у нас есть такая возможность», — подчеркнул глава региона.
По словам Алиханова, странам Европы невыгодно закрывать железнодорожное сообщение через Калининград, поскольку так европейские страны экономят деньги и время при перевозке, отмечает телеканал «360».
Кроме того, губернатор Калининградской области указал, что без региона будет невозможен проект нового «Шелкового пути», соединяющего Европу с Юго-Восточной Азией и Китаем, пишет Газета.ру.
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