Губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн возглавит республику Коми

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн возглавит республику Коми

Владимир Уйба объявил об отставке с поста главы Коми

Он «с гордостью и честью» принял предложение президента России Владимира Путина.

ЕАО Гольдштейн возглавлял с 2019 года (до 22 сентября 2020 года — как врио). До этого был членом Совфеда и депутатом Госдумы в двух созывах.

В 1990-х и 2000-х годах Гольдштейн работал в Коми: руководил предприятиями и был депутатом госсовета республики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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