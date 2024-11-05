Губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн возглавит республику Коми

Он «с гордостью и честью» принял предложение президента России Владимира Путина.

ЕАО Гольдштейн возглавлял с 2019 года (до 22 сентября 2020 года — как врио). До этого был членом Совфеда и депутатом Госдумы в двух созывах.

В 1990-х и 2000-х годах Гольдштейн работал в Коми: руководил предприятиями и был депутатом госсовета республики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

