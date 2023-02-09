Guardian: поддержка Украины приведет к расколу НАТО

Поддержка Украины рискует спровоцировать раскол в НАТО, пишет обозреватель газеты The Guardian Саймон Дженкинс. Об этом сообщает ТАСС.

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Североатлантический альянс может войти в прямое столкновение с Россией, предупредил эксперт. Обозреватель считает, что это приведет к расколу НАТО.

По словам Дженкинса, даже угроза прямого военного столкновения с Россией не останавливает политиков-ястребов на Западе. При этом он уверен, что истребители из стран НАТО не помогут Украине переломить ход конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Североатлантический альянс в столкновение с Россией, заявил ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. С этой целью киевские власти прибегают ко лжи, пишет НСН.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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