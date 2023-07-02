Guardian: Британия планирует впервые нарушить ядерную сделку с Ираном

Великобритания вместе с европейскими странами намерены нарушить иранскую ядерную сделку, пишет газета Guardian.

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По данным издания, правительство Соединенного Королевства собирается объявить, что не будет снимать часть санкций с Тегерана. Причиной решения Лондона журналисты назвали подозрения, что Иран поставляет России беспилотники.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни ранее сообщил о разработке нового беспилотника, в основе которого будет заложен истребитель «Гахер-313».

Иранская ядерная сделка заключена в 2015 году. Договоренность предполагает снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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