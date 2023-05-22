GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада завершить конфликт миром

Присутствие украинского лидера на саммите G7 в Японии говорит о том, что Запад настроен разрешить конфликт путем силы, заявил в беседе с GT политолог Чжан Хун. Он убежден, что новые поставки оружия Киеву приведут к очередному витку эскалации и отдалят перспективу мирного соглашения.

Саммит «Большой семерки» прошел с 19 по 21 мая. В ходе мероприятия украинский лидер попросил президента США Джо Байдена предоставить стране гарантии безопасности до ее членства в НАТО.

МИД РФ заявил об антироссийском и антикитайском характере саммита. В ведомстве отметили «необратимую деградацию» площадки, передает «Радиоточка НСН».

