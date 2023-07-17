Грызлов: зерновая сделка должна быть полностью прекращена с 18 июля
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что прекращение действия зерновой сделки полностью лежит на совести стран Запада, сообщает пресс-служба диппредставительства.
По его словам, усилиями западных стран инициатива утратила свою гуманитарную функцию и «превратилась в чисто коммерческий проект», о чём неоднократно предупреждали в Москве.
«Страны Запада не собирались выполнять и свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках «зерновой сделки», - подчеркнул Грызлов.
Он добавил, что 17 июля Посольство РФ в Минске по дипломатическим каналам передало Киеву ноту, в которой говорится, что Россия официально возражает против дальнейшего продления зерновой сделки и её выполнение должно быть полностью прекращено с 18 июля 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактической остановке зерновой сделки. По его словам, все договоренности, касающиеся зерновой сделки, по факту прекращены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru