Грызлов: зерновая сделка должна быть полностью прекращена с 18 июля

По его словам, усилиями западных стран инициатива утратила свою гуманитарную функцию и «превратилась в чисто коммерческий проект», о чём неоднократно предупреждали в Москве.

«Страны Запада не собирались выполнять и свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках «зерновой сделки», - подчеркнул Грызлов.

Он добавил, что 17 июля Посольство РФ в Минске по дипломатическим каналам передало Киеву ноту, в которой говорится, что Россия официально возражает против дальнейшего продления зерновой сделки и её выполнение должно быть полностью прекращено с 18 июля 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактической остановке зерновой сделки. По его словам, все договоренности, касающиеся зерновой сделки, по факту прекращены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

