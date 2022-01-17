Лукашенко заявил о 30 тысячах военных Польши и Прибалтики у белорусских границ

«Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности - НСН) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права, [НАТО пытается] заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.

Белорусский лидер также сообщил, что Польша попросила развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, пишет RT.

«Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?» — указал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии сообщил о наращивании группировки вооруженных сил Украины у белорусской границы. Как отметил Лукашенко, Киев объясняет это необходимостью защиты от нелегальных мигрантов, однако беженцы даже не собираются идти на Украину, пишет «Свободная пресса».

