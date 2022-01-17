Лукашенко заявил о 30 тысячах военных Польши и Прибалтики у белорусских границ
Более 30 тысяч военнослужащих, а также техника и вооружение сосредоточено у белорусских границ в Польше и Прибалтике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности - НСН) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права, [НАТО пытается] заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.
Белорусский лидер также сообщил, что Польша попросила развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, пишет RT.
«Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?» — указал Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии сообщил о наращивании группировки вооруженных сил Украины у белорусской границы. Как отметил Лукашенко, Киев объясняет это необходимостью защиты от нелегальных мигрантов, однако беженцы даже не собираются идти на Украину, пишет «Свободная пресса».
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