Грызлов обвинил Киев в деградации позиции по урегулированию вопроса Донбасса
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в отказе от любой работы по урегулированию вопроса Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Грызлова, украинская сторона не работает над дорожной картой по урегулированию конфликта, выступая за обсуждение изолированного закона об особом статусе. Дипломат указал на неготовность Киева договариваться со второй стороной конфликта.
Полпред также отметил, что на прошедшем заседании контактной группы Украина сорвала переговоры совким нежеланием идти по пути мирного урегулирования проблемы.
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