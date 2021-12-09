Грызлов назвал главную причину отсутствия прогресса по Донбассу

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается о согласовании будущего статуса Донецкой и Луганской народных республик. Это он назвал основной причиной отсутствия прогресса в этом вопросе, сообщает ТАСС по итогам заседания группы в среду.

Песков предложил решение конфликта между Киевом и Донбассом

По словам Грызлова, Украина не высказывает свою позицию вопреки минским соглашениям. Полпред рассказал, что Киев не смог дать окончательный ответ на предложения по перемирию от представителей Луганска и Донецка после многочасовых переговоров.

Грызлов добавил, что Украина заявила, что предоставит детальные предложения по Донбассу 9 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: novorosinform.org
ТЕГИ:ДонбассУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры