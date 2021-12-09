Грызлов назвал главную причину отсутствия прогресса по Донбассу

По словам Грызлова, Украина не высказывает свою позицию вопреки минским соглашениям. Полпред рассказал, что Киев не смог дать окончательный ответ на предложения по перемирию от представителей Луганска и Донецка после многочасовых переговоров.

Грызлов добавил, что Украина заявила, что предоставит детальные предложения по Донбассу 9 декабря.

