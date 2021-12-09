Грызлов назвал главную причину отсутствия прогресса по Донбассу
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается о согласовании будущего статуса Донецкой и Луганской народных республик. Это он назвал основной причиной отсутствия прогресса в этом вопросе, сообщает ТАСС по итогам заседания группы в среду.
По словам Грызлова, Украина не высказывает свою позицию вопреки минским соглашениям. Полпред рассказал, что Киев не смог дать окончательный ответ на предложения по перемирию от представителей Луганска и Донецка после многочасовых переговоров.
Грызлов добавил, что Украина заявила, что предоставит детальные предложения по Донбассу 9 декабря.
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