Грызлов: Киев не объяснил ситуацию с применением беспилотника в Донбассе

По словам Грызлова, на объяснении настаивали представители самопровозглашенных республик Донбасса, однако их проигнорировали. «Просьбы <...> прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы», - цитирует полпреда «Интерфакс».

По словам Грызлова, власти Украины хотели уйти от ответа, затем подтвердили применение боевой авиации, а в конце встречи заявили об опровержении, опубликованном министром обороны Украины Андреем Тараном.

