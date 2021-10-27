Грызлов: Киев не объяснил ситуацию с применением беспилотника в Донбассе
Власти Украины отказались прояснить ситуацию с применением беспилотного летательного аппарата «Байрактар» на линии боевого соприкосновения в Донбассе на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по донбасскому урегулированию. Об этом рассказал полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.
По словам Грызлова, на объяснении настаивали представители самопровозглашенных республик Донбасса, однако их проигнорировали. «Просьбы <...> прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы», - цитирует полпреда «Интерфакс».
По словам Грызлова, власти Украины хотели уйти от ответа, затем подтвердили применение боевой авиации, а в конце встречи заявили об опровержении, опубликованном министром обороны Украины Андреем Тараном.
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