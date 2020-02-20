Грузия обвиняет Россию в кибератаке на правительственные сайты

Масштабная кибератака, осуществленная на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре прошлого года, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

Он отметил, что атака противоречит нормам международного права и является нарушением суверенитета страны. Константиниди напомнил, что широкомасштабной кибератаке подверглись сайты администрации президента, судебной системы, а также СМИ и государственных и коммерческих учреждений.