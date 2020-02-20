Грузия обвиняет Россию в кибератаке на правительственные сайты
Масштабная кибератака, осуществленная на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре прошлого года, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.
Он отметил, что атака противоречит нормам международного права и является нарушением суверенитета страны. Константиниди напомнил, что широкомасштабной кибератаке подверглись сайты администрации президента, судебной системы, а также СМИ и государственных и коммерческих учреждений.
Между тем, в январе лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что в Грузии ожидают, что смена правительства и премьер-министра России позитивно отразятся на отношениях стран.
«Я бы хотела, чтобы новое правительство в России и новые направления его работы позитивно отразились и на российско-грузинских отношениях», — сказала она.
Политик при этом подчеркнула, что намечающиеся в России законодательные и конституционные изменения — это внутреннее дело страны.
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